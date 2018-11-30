Военных подключают к борьбе с последствиями снегопада на юге России

Ростов-на-Дону, , 11:24 — REGNUM В Ростовской области, на Ставрополье и Кубани к ликвидации последствий снегопада в случае необходимости подключат военнослужащих Южного военного округа (ЮВО). Об этом сообщается на сайте Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что создано 20 сводных отрядов общей численность более 2,5 тыс. военнослужащих.

«В связи с большой вероятностью мощных атмосферных циклонов сводные отряды ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций приведены в часовую готовность. Основу отрядов составляют саперы и военнослужащие подразделений материально-технического обеспечения. Отрядам придано более 150 единицами военной и специальной техники», — отметили в пресс-службе Южного военного округа.

Сводные отряды военнослужащих во время дежурства взаимодействуют с органами МЧС.

Помощь в борьбе с последствиями разгула стихии окажут плавающие транспортеры ПТС-2, комплекты тяжелого механизированного моста ТММ-3, а также автомобильная техника повышенной проходимости КамАЗ и «Урал».

Стоит отметить, что ранее управление по делам ГО и ЧС Ростова-на-Дону объявило экстренное предупреждение. Так, согласно прогнозу Ростовского гидрометеоцентра, в городе ожидаются неблагоприятные метеоусловия: ветер усилится, пойдёт дождь и мокрый снег, на дорогах гололедица.

Глава Новороссийска Краснодарского края Игорь Дяченко накануне, 29 ноября, обратился к жителям города с просьбой по возможности не выходить на улицу. В городе введён режим ЧС, закрыты школы, дети отправлены по домам. В городе организованы эвакуационные пункты, которые полностью готовы к приему людей.