Звезда Playboy подверглась домогательствам — СМИ

Вашингтон, , 11:26 — REGNUM Звезда порнографического журнала Playboy Хэйли Брэй подверглась сексуальному домогательству, сообщает 30 ноября Fox News.

Данный факт попал на камеру видеонаблюдения. Извращенец застал врасплох женщину, когда она стирала свои вещи, он прикоснулся к ее ягодицам, за что получил по рукам. С самодовольной ухмылкой мужчина покинул место преступления.

«Он подошел ко мне и поднес руку к моим ногам, попытался засунуть свои пальцы между моих ног. Все это было очень агрессивно. Я была потрясена», — отметила Брэй.

При этом по данным, полученным с камеры наблюдения, видно, что слова женщины весьма субъективны и не вполне соответствуют произошедшему, тем не менее факт прикосновения к ягодицам модели неоспорим.

Напомним, в последние месяцы в США разыгрывается информационная кампания суть которой заключается в преследовании мужчин за их сексуальное внимание к женщинам. При том, что речь не идет о сексуальном насилии.

В этой связи инцидент с порно моделью приобретает иной смысл, несмотря на то, что действия произведенные злоумышленником, безусловно, являются актом сексуального домогательства.

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