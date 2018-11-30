Сокращения под соусом оптимизации? Пожарную службу Якутии снова лихорадит

Якутск, , 11:25 — REGNUM Госкомитет по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Якутии затеял оптимизацию в ГБУ «Противопожарная служба Якутии», но перемены, уверены пожарные, пойдут исключительно во вред безопасности жителей региона. Суть изменений — переформирование пожарных частей, некоторые из которых превратятся в малокомплектные, некоторые — просто в пожарные посты, а часть несогласных с переменами сотрудников будут отправлены под сокращение. На официальное увольнение пожарных уже даже приготовили деньги — на это, в отличии от содержания зданий частей и выдачи обмундирования, средства есть, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Я провёл селекторное совещание с начальниками пожарных частей, мы с 1 декабря 2018 года начинаем переформатирование наших частей, будет организована компания уведомления по перемещению работников нашей службы в другие части, — заявил на встрече с представителями независимого профсоюза пожарных республики председатель госкомитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Якутии Дмитрий Лепчиков. — Мы проводим это внутреннее перемещение, но мы не исключаем, что кто-то из работников может не согласиться, и предусматриваем допсредства на соцвыплаты в связи с сокращением этих сотрудников в соответствии с законодательством».

Председатель независимого профсоюза сотрудников пожарных частей Владимир Распопин предполагает, что изменения, которые подаются под соусом оптимизации, проводятся исключительно с целью уволить неугодных сотрудников, в списке которых в первую очередь те, кто участвовал в двух объявлявшихся в 2018 году голодовках. В пользу этой версии говорит и то, что пожарную часть в микрорайоне Якутска Кангалассы, все сотрудники которой принимали участие в акциях протеста, будет расформирована в первую очередь — под предлогом того, что её здание — аварийное.

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Вместо полноценной пожарной части будет только пост, базирующийся в Капитоновском доме престарелых и инвалидов. Пожарные уверены, что тушить возгорания в самих Кангалассах этот пост не поможет: во-первых, потому, что сборы на выезд — дело не тихое, и они будут сильно беспокоить постояльцев соцучреждения, а во-вторых, ставить полноценную шестикубовую пожарную машину там некуда. По словам Владимира Распопина, поместится в гараже дома престарелых только автомобиль, вмещающий в себя три куба воды, а в пожарной части было две машины, каждая из которых могла везти на пожар по шесть кубов.

Ехать восемь минут до двух‑ и трёхэтажных деревянных домов Кангалассов, которые горят, как спичечные коробки, всего с тремя кубами воды — бесполезно, уверен Владимир Распопин. По его словам, из пожарной части, которая располагается ближе, машины доезжали за 2−3 минуты, и это время позволит дом спасти. Председатель профсоюза согласен с тем, что здание аварийное, но полагает, что частично его можно использовать для размещения противопожарного подразделения.

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«Мы спрашиваем Лепчикова: «Вы собираетесь ликвидировать пожарную часть в Кангалассах?». Он говорит: «Нет, никакой ликвидации не будет, просто аварийное здание, мы просто его передислоцируем». Мы объясняем, что здесь стоят двух и трёхэтажные деревянные дома, они за 10 минут могут полностью выгореть. Если пост будет за 25 минут езды от этих домов, мы уже будем приезжать и только угольки распинывать», — отметил Владимир Распопин.

25 минут — это время езды пожарной машины от части в Тулагино до Кангаласс. Предполагается, что сотрудники расположенного там подразделения будут на подхвате, но пожарные считают такую помощь бесполезной — слишком далеко. От пожарной части в Жатае помощь будет ехать ещё дольше — около 40 минут.

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Владимир Распопин уверен, что оптимизация переформирование пожарных частей, задуманное как оптимизация госкомитетом по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Якутии, негативно скажется на качестве обеспечения противопожарной безопасности в республики. Это притом, что ситуация итак непростая, и это констатировал на совещании с пожарными сам Дмитрий Лепчиков.

«Вчера у нас по городу Якутску 4 трупа на пожаре. Горят у нас котельные, горят и погибают дети, статистика не ахти, особенно по гибели детей. Если в прошлом году за это время погиб один ребёнок, в 2018 — уже 5. Это говорит о том, что на сегодняшний день мы не дорабатываем, и с нас скоро, наверное, буду спрашивать о действие или бездействие наших работников именно в части профилактики», — сказал Дмитрий Лепчиков.

Владимир Распопин не согласен с ним, полагая, что нужно думать не о профилактике, а о том, чтобы противопожарные подразделения были во всеоружии и могли эффективно тушить возгорания, чему вовсе не способствует запланированное переформатирование.

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Письма с жалобами на сложившуюся ситуацию, которые пожарные уже дважды отправляли главе республики Айсену Николаеву, результата не дают: обращения спускаются обратно в госкомитет по обеспечению безопасности и в ГБУ «Противопожарная служба Якутии». Пожарные не требуют ничего сверхъестественного, в списке их просьб — в достаточной мере финансировать пожарные части, чтобы их состояние не ужасало и чтобы они были укомплектованы всем необходимым, содержать в работоспособном состоянии пожарные автомобили, платить людям за их труд зарплату в соответствии с законодательством и количеством отработанных часов. Сотрудникам противопожарной службы горько осознавать, что за попытку отстоять свои права и сделать тушение пожаров в республике более эффективным их намерены сократить.

Ещё одним поводом для переформирования пожарных частей, кроме избавления от неугодных, по мнению Владимира Распопина, могут быть личные интересы. Некоторые руководители ГБУ «Противопожарная служба Якутии» и госкомитета по безопасности населения республики состоят в родственных или дружественных отношениях с сотрудниками противопожарных подразделений МЧС, предполагает также руководитель независимого профсоюза.

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«Они хотят сократить всех начальников караула, и получится так: начальник, замначальника, инструктор и один водитель. Водитель будет ещё и пожарным, а начальников у него будет сразу три — то есть сокращаются пожарные и увеличивается количество начальников. Это их такая странная оптимизация. Предполагаем, что это может быть связано с тем, что в 2019 году очень большое количество начальников из МЧС, которым будет по 45 лет — они начинают уходить на пенсию, а для того, чтобы у них была работа, я так понимаю, эта вся оптимизация и идёт. То есть останутся практически одни начальники и инструктора, а сами пожарные — начкары, бойцы, водители пожарных авто — будут сокращать. В первую очередь тех, кто неугоден. Или предлагать работу в таких местах, что мы сами не согласимся. То есть они уже знают изначально, что будет сокращение, и даже готовы уже за это сокращение платить. На сокращения у них есть деньги, на увеличение зарплаты и поддержание в должном состоянии пожарных частей — нет», — подытожил Владимир Распопин.

Он подчёркивает, что официальный профсоюз ГБУ борется не за работников, а против них. Его председатель Дмитрий Хлусов, считают пожарные, помогает работодателю проводить сокращения и увольнения работников так, чтобы всё было правильно оформлено. Получается, что в противопожарной службе Якутии не заботятся ни о своих подразделениях и качестве их функционирования, ни об их укомплектованности, ни о количестве и качестве формирований, призванных бороться с огнём? О чём же тогда пекутся руководители, откуда взяться хорошей статистике, кто и как будет тушить пожары?

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Как сообщало ИА REGNUM, сотрудники пожарной части в пригороде Якутска Кангалассы дважды объявляли голодовку — весной и осенью 2018 года. Требованием этих акций протеста было в том числе платить пожарным как положено, хотя бы в рамках исполнения решения судов, вставших на сторону сотрудников противопожарной службы Якутии. Помимо этого, пожарные просили финансировать в должной мере поддержание работы зданий и пожарных машин, а также выдавать необходимое для тушения пожаров обмундирование — приобретать подходящие для работы в условиях суровой якутской зимы сапоги и куртки, обеспечивать сотрудников средствами индивидуальной защиты. Требования в части выплаты зарплаты по мнению самих пожарных были исполнены лишь частично, обмундирование получили только те, кто голодал, а состояние некоторых пожарных частей как было, так и осталось неудовлетворительным.