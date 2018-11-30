Юго-Восточную хорду в Москве построят до конца 2025 года

Москва, , 11:11 — REGNUM Завершение строительства Юго-Восточной хорды в Москве намечено на 2025 год, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

По его словам, проект находится в разработке. Работы разделены на три этапа. На первом участке, от пересечения с Северо-Восточной хордой до развязки с Рязанским проспектом, движение планируют пустить до конца 2020 года. Планируется строительство трёх развязок и двух путепроводов через железнодорожные пути.

Вторая часть хорды будет сдана до 2023 года. Её участок протянется от Рязанского проспекта до Южной рокады и Пролетарского проспекта.

«С запуском этого участка фактически замкнется новое транспортное кольцо из хорд и рокад», — сообщил Хуснуллин.

Третий участок выйдет на МКАД и Новую Москву. Длина хорды от шоссе Энтузиастов до 35-го километра МКАД составит 36 километров, из них 11 приходится на существующую дорожную сеть. Трасса минует пять магистралей и пройдёт через 10 районов Москвы.