Дорога на замке: на границе с Грузией скопилось уже около 150 машин

Владикавказ, , 11:10 — REGNUM В Северной Осетии на пункте пропуска «Верхний Ларс» вновь начали скапливаться грузовые автомашины. На 10:00 30 ноября в очереди стоит уже 141 большегруз. Причина та же — из-за непогоды на территории Грузии закрыто движение через границу.

«В связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии, невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учётом рекомендаций пограничной полиции Грузии, запрещено движение большегрузных автотранспортных средств на участке город Владикавказ — населенный пункт Ларс — в направлении на выезд из Российской Федерации», — говорится в сообщении пресс-службе МЧС по РСО-Алании.

Ведомство рекомендует следить за информацией по проезду через границу и пока воздержаться от поездок в данном направлении.

Читайте также: Северная Осетия: дорога в Грузию открыта, но не для всех

Напомним, с 15 ноября по 21 ноября уже перекрывался проезд через границу через ПП «Верхний Ларс» в сторону Закавказья для большегрузных автомобилей, в том числе автобусов вместимостью от 20 человек. За неделю на границе собралась очередь из более 500 автомобилей.

Читайте также: Большегрузам на границе с Грузией дали зеленый свет, но в тестовом режиме