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Детские сады Ярославля продолжит кормить «Комбинат социального питания»

Общество

Конкурентов у него не нашлось

Детские сады Ярославля продолжит кормить «Комбинат социального питания»
Комбинат социального питания

Ярославль, 30 ноября 2018, 11:23 — REGNUM  Поставлять питание в детские сады Ярославля в 2019 году продолжит «Комбинат социального питания». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на сайт госзакупок.

Закупка услуг по организации питания в детских садах проходила в виде конкурсов с ограниченным участием. Всего таких конкурсов с начальной ценой 47−49 млн рублей каждый было 17, в каждом совместную закупку проводили несколько детских садов.

По данным сайта госзакупок, во всех конкурсах принял участие единственный поставщик — ООО «Комбинат социального питания». Ранее появлялась информация о том, что у «Комбината» появится конкурент из другого города. Однако на сайте госзакупок информации об этом нет, нет информации и о жалобах на проведение торгов.

В этом случае закон позволяет заказчику заключить договор с «Комбинатом социального питания» как с единственным поставщиком. Как сообщало ранее ИА REGNUM, организация питания в школах и детских садах вызвала критику депутатов муниципалитета Ярославля на заседании постоянной комиссии по социальной политике.

Конкурсные процедуры по организации питания в школах города пока не объявлены. Это связано с внесением изменений в Социальный кодекс, который изменит порядок предоставления льгот на питание школьников.

Читайте ранее в этом сюжете: Ярославские депутаты раскритиковали питание в детских садах

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Проблемы организации питания в школах и детских садах
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