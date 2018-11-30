Женщины из «каравана мигрантов» в Мексике начали голодовку

Тихуана, Мексика, , 11:11 — REGNUM В мексиканском городе Тихуана группа женщин из «каравана мигрантов» начала голодовку с целью оказать давление на власти США, передает телеканал TeleSur.

На пресс-конференции представители «каравана мигрантов» сообщили, что 10 женщин начинают голодовку с 13 часов дня 29 ноября. Их цель — добиться расширения возможностей подать заявление на предоставление убежища в США.

Голодовка запланирована на неопределенный срок и будет проходить перед офисом Национального института миграции, куда мигранты подают документы. К акции намерены присоединиться еще 50 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, мигранты из Центральной Америки расположены в Тихуане на стадионе «Бенито Хуарес» и на других спортивных объектах. Более 600 человек получили вид на жительство в Мексике, небольшая часть согласилась вернуться домой при помощи властей стран происхождения. Остальные надеются попасть в США. Всего в пограничный город прибыли не менее 5 тыс. человек.