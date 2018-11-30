В России разрабатывают мобильное приложение-паспорт

Москва, , 11:05 — REGNUM Граждане России получат возможность не носить с собой паспорт или водительское удостоверение. Их заменит мобильное приложение, разработка которого идет в настоящее время. Об этом на форуме «Россия зовет!» сообщил вице-премьер Максим Акимов.

По его словам, российские власти твердо намерены изменить «форм-фактор» базового документа, удостоверяющего личность гражданина РФ. Акимов подчеркнул, что дизайн такого «цифрового паспорта» будет создан уже в первом полугодии 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 октября директор департамента реализации стратегических проектов Минкомсвязи РФ Андрей Черненко рассказал, что российские электронные паспорта, внедрение которых обсуждается правительством, будут представлять собой карту со встроенным чипом и фотографией, близкую по размерам к банковской карте или водительским правам.

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