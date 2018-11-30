Суд отказался рассматривать жалобу на арест Кокорина и Мамаева

Москва, , 11:00 — REGNUM Стороне защиты нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева не смогла добиться смягчения меры пресечения для футболистов, проходящих фигурантами по уголовному делу о хулиганстве и побоях. Сегодня, 30 ноября, президиум Мосгорсуда отказался рассматривать кассационные жалобы адвокатов обвиняемых.

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«Судья отказал в передаче кассационных жалоб Мамаева и Кокорина для рассмотрения в президиуме Мосгорсуда», — приводит РИАМО слова представителя пресс-службы суда.

Как сообщало ИА REGNUM, о двух драках в центре Москвы с участием известных футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева стало известно 8 октября. В первой пострадал личный водитель сотрудницы «Первого канала» — он был госпитализирован в больницу с многочисленными травмами. Жертвами второго конфликта в одном из столичных кафе стали чиновники Денис Пак и Сергей Гайсин.

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Футболистам предъявлено обвинение по двум статьям УК РФ — «Хулиганство» и «Побои». По решению Тверского суда Москвы футболистам была избрана мера пресечения в виде ареста. Под стражей они пробудут до 8 декабря 2018 года. Сторона защиты настаивает на изменении меры пресечения на домашний арест.