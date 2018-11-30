Библия с подписью Эйнштейна уйдет с молотка в Нью-Йорке

Нью-Йорк, США, , 12:21 — REGNUM Единственный экземпляр Библии, подписанный Альбертом Эйнштейном, выставят в аукционном доме Sotheby’s в Нью-Йорке. Начальная стоимость варьируется от 200 до 300 тысяч долларов, указано на сайте компании.

Библию, выставленную на торги, в феврале 1932 году подписали знаменитый ученый и его супруга и подарили её американской подруге Харриет Гамильтон. Надпись на немецком языке гласит:

«Эта книга — неисчерпаемый источник живой мудрости и утешения. Читайте её и думайте об этом».

В 2013 году этот же экземпляр Библии продали на аукционе Bonhams в Нью-Йорке за $68,5 тысяч. Финальная цена лота значительно превысила предварительную оценку — организаторы торгов предполагали, что книга уйдет с молотка лишь за $1,5 — 2,5 тысячи.

Эйнштейн, будучи постоянным участником общественных дебатов о религии и науке в 1930-х годах, исповедовал «космическую религию» и неверие в бога. Многие из наиболее важных заявлений ученого о боге и религии он делал только в приватных разговорах, как в примере с подписью на Библии. По многим важным религиозным темам позиция Эйнштейна остается публично неизвестной. Его надпись в Библии, выставленной на торги, значительно изменяет понимание взгляда ученого на Священное Писание. Кроме того, в письме к своей сестре Майе в 1926 году Эйнштейн упомянул, что Библия — одна из его любимых книг.

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