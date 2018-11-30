Индонезийский бренд косметики «Марта Тилар» проникает на рынок Пакистана

Карачи, Пакистан, , 10:42 — REGNUM Генеральное консульство Индонезии в Карачи оказывает поддержку в продвижении индонезийской косметики на пакистанский рынок, сообщает внешнеполитическое ведомство Индонезии.

Косметический бренд «Марта Тилар» (Martha Tilaar) постепенно развивается на пакистанском рынке.

По словам официального дистрибьютора индонезийского бренда в Пакистане Зебы Фариды, Индонезия, в отличие от США и Великобритании, пока мало известна на рынке косметики в Пакистане, поэтому требуется время, чтобы завоевать доверие потребителей.

«Генеральное консульство Индонезии в Карачи помогло продвинуть индонезийский бренд, пригласило СМИ и обеспечило наше присутствие на выставках косметики в Пакистане», — добавила Зеба Фарида.

Известно, что индонезийская косметика импортируется в Пакистан в течение трех лет, но только в 2017 году удалось подписать меморандум о взаимопонимании в этой области.

За последние три года продажи неуклонно росли на 30% в год с оборотом в 17 млн рупий или около 1200 долларов США в месяц. Самыми продаваемыми продуктами бренда «Марта Тилар» являются шампунь против потери волос и средства для отбеливания лица.

Напомним, индонезийский бренд «Марта Тилар» — крупный индонезийский холдинг, которые был создан еще в 1970 году предпринимателем Мартой Тилар. В настоящее время компания производит как средства по уходу (Sariayu, Mirabella, Belia), так и профессиональную косметику (PAC).