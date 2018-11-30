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Эксперты рассказали, как обезопасить аккаунты в соцсетях

Общество

Для противостояния мошенникам рекомендуется не переходить по подозрительным ссылкам, проверять сайты, требующие введения паролей, а также не устанавливать непроверенные программы

Москва, 30 ноября 2018, 10:40 — REGNUM  К Международному дню защиты информации (30 ноября) эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества и специалисты компании Group-IB подготовили рекомендации для защиты аккаунтов пользователей соцсетей. Об этом сообщает 30 ноября пресс-служба Роскачества.

Отмечается, что наиболее популярным способом взлома аккаунта является фишинг — способ обмана пользователя, при котором он добровольно предоставляет конфиденциальную информацию, в том числе данные банковских карт, пароли аккаунтов в соцсетях и т. д.

«Завладев аккаунтом, злоумышленники связываются с его хозяином и требуют выкуп. В зависимости от популярности аккаунта, сумма может составлять от нескольких тысяч до сотен тысяч рублей», — говорится в статье.

Для противостояния мошенникам в Роскачестве рекомендуют не переходить по подозрительным ссылкам, внимательно проверять сайты, требующие введения паролей, а также не устанавливать на компьютер непроверенные программы. Также пользователям стоит регулярно менять пароли и не использовать одинаковые пароли в разных сервисах.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 ноября стало известно, что больше половины российских пользователей соцсетей используют один и тот же пароль на различных платформах, хотя и понимают, что это опасно.

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