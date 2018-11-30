«Для отбраковки на эвтаназию»: подход к бездомным животным в Татарии

Казань, , 10:36 — REGNUM Депутат Госсовета Татарии предложил внести изменения в республиканский закон о полномочиях муниципальных властей в сфере предупреждения и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных. Поправки планируется внести в методику расчёта субвенций, выделяемых на эти цели районам республики — вместо учёта результатов прошлого периода предложено брать прогноз по количеству безнадзорных животных, «исходя из численности муниципального образования в разрезе муниципальных поселений». До 1 декабря 2018 года законопроект находится на антикоррупционной экспертизе, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Автором инициативы является депутат Тахир Хадеев.

В пояснительной записке уточняется, что «норматив численности безнадзорных животных для города Казани определен в размере 2,8 головы на 1000 человек населения», для Набережных Челнов — две головы на 1000 человек населения, что «обусловлено меньшей плотностью городского населения по сравнению с городским округом «город Казань» и меньшей кормовой базой для беспризорных животных».

"При осуществлении расчета рекомендуется использовать 25 процентов для отбраковки на эвтаназию от общего количества половозрелых особей популяции, оставшиеся 75 процентов особей обоих полов подвергаются стерилизации. Данное процентное соотношение устанавливается кабинетом министров Республики Татарстан в зависимости от текущей ситуации», — отмечает автор в пояснительной записке.

Потребность средств бюджета региона, по предварительным расчетам, на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов в случае внесения поправок ежегодно будет составлять около 26,1 млн рублей, что на 1,4 млн рублей выше расходов по действующей методике. По ряду районов дополнительно потребуется выделить 6,6 млн рублей, а по ряду территорий потребность снизится на 5,2 млн рублей.

Напомним, ранее набережночелнинская закупка услуг по отлову и усыплению беспризорных животных вызвала скандал. В документации было указано точное количество животных, подлежащих усыплению. В ситуацию вмешались зоозащитники, которые попытались оспорить торги. УФАС по РТ удовлетворила жалобу частично, признав, что «конкретизация количества животных в данном случае является нарушением законодательства о контрактной системе ввиду возможных расхождений плановых показателей в процессе оказания услуги и нарушении исполнителем условий контракта». Позднее заказчик оспорил решение антимонопольной службы.

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