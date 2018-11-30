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Ночь в Москве стала самой холодной за сезон

Общество

Температура ночью в столице опустилась до минус 13,2 градусов

Москва, 30 ноября 2018, 10:32 — REGNUM  В Москве ночь с 29 на 30 ноября стала самой холодной в текущем сезоне. Об этом сообщает 30 ноября центр «Фобос».

Температура ночью в столице опустилась до минус 13,2 градусов. В Московской области морозы местами ударили ещё сильнее — до минус 20 градусов.

«Сегодня через столичный регион протянется ось гребня антициклона, благодаря чему жителей Подмосковья ждет малооблачная, сухая и морозная погода с температурным фоном на несколько градусов ниже климатической нормы последнего дня осени», — говорится в сообщении.

30 ноября по прогнозу центра в Москве ожидается небольшая облачность без осадков. Скорость ветра останется в пределах 2−7 метров в секунду. Максимальная температура в столице составит минус 6−8 градусов.

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