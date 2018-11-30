Instagram позаботился о слабовидящих пользователях

Вашингтон, , 10:24 — REGNUM Социальная сеть Instagram облегчила жизнь пользователям с нарушениями зрения. Об этом сообщается в блоге сервиса.

Отмечается, что в Instagram теперь возможно распознавать и перечислять вслух объекты, находящиеся на фото. Также при добавлении фотографии пользователи смогут добавить ее описание, которое услышит слабовидящий пользователь соцсети.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 ноября соцсеть Instagram уведомила, что в рамках борьбы с «накрутками» числа подписчиков сервис будет удалять оставленные специальными сервисами лайки и комментарии.

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