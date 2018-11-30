В Оренбуржье многодетную мать осудили за гибель двух дочерей

Оренбург, , 10:21 — REGNUM В Оренбургской области суд приговорил многодетную мать из села Октябрьского района за нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее гибель двух девочек, к 1,5 года с отбыванием наказания в колонии-поселении. Попытка обжаловать приговор осталась без удовлетворения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Оренбургского областного суда.

Напомним, ночью 5 мая 2018 года в частном доме произошёл пожар. Погибли две девочки в возрасте семи и девяти лет. Трое детей и их дедушка были госпитализированы. Возбудили уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам». По данным суда, впоследствии многодетной матери инкриминировали нарушение правил пожарной безопасности.

В жилом доме проживала семья из восьми человек: 31-летняя женщина, ее престарелый отец, и шестеро малолетних детей. В момент происшествия хозяйка дома находилась у односельчанки в гостях, не было дома и одного ребенка. Дедушка обнаружил возгорание и разбудил старшего внука, который смог вынести из дома брата, двух сестер и помог деду выбраться из горящего дома. Старший внук и дедушка получили термические ожоги от 5 до 14% тела. Причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки. дом сгорел дотла.

До пожара женщина обнаружила на кухне искрящую розетку, с видимыми нарушениями изоляции. Опасную неисправность она устранила при помощи пассатижей и изоляционной ленты. В ту же ночь произошел пожар, причиной которого стал аварийный режим работы электросети.

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