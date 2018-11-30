Дело об убийства на автозаправке в Новгородской области довели до суда

п. Пролетарий, Новгородская область, , 10:15 — REGNUM В Новгородской области следователи завершили расследование убийства, которое было совершено на автозаправочной станции. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального следственного управления СКР 30 ноября, ответить перед правосудием за тяжкое преступление придётся местному жителю. Дознаватели собрали достаточно доказательств его вины.

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По версии следствия, убийство было совершено 3 мая 2018 года в посёлке Пролетарий. Это предшествовал конфликт, который произошёл между двумя местными жителями на автозаправке. После этого обвиняемый на своём автомобиле уехал домой, где взял охотничье ружьё и вернулся на автостанцию. Злоумышленник выстрелил в своего обидчика. Потерпевший от полученных ранений скончался в больнице.

Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы. Это максимальное наказание, предусмотренное по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

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Как сообщало ИА REGNUM, на днях в Новгородской области был вынесен приговор убийце женщины. Преступление было совершено с особой жестокостью. Жителя города Валдая суд приговорил к 19 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

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