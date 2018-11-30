Как пережить зиму без стресса: советы медиков

Москва, , 10:09 — REGNUM Зимнее время года большинство граждан России обычно переносит тяжело Смена климата — это большой стресс для организма, считает главный дерматовенеролог и косметолог Департамента здравоохранения Москвы профессор Николай Потекаев, передает АГН «Москвы.

По его словам, зимой повышается вероятность простудных заболеваний и обостряются хронические заболевания. В этих случаю не нужно заниматься самолечением, а обратиться к врачу.

Также в зимнее время не нужно переохлаждаться: носить теплую одежду, надевать шапку на голову и с помощью кремов защищать кожу лица и рук от морозов.

Кроме того, стоит соблюдать водный баланс в организме, пить чистую или минеральную воду, зеленый и травяной чаи. В помещениях лучше установить увлажнитель воздуха.

«При этом не надо впадать в крайности: внезапно садиться на вегетарианскую диету и безсистемно принимать витамины без назначения врача. Главный совет — во всем соблюдать баланс», — считает Потекаев.

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Как сообщало ИА REGNUM, медики считают, что тем, кто игнорирует головные уборы зимой, грозит облысение. Низкие температуры, слишком сухой воздух в помещении и недостаток витаминов приводит к спонтанному выпадению волос.

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