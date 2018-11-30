Индия запустила первый спутник гиперспектральной съемки

Нью-Дели, , 13:07 — REGNUM 29 ноября Индийская организация космических исследований (ИСРО) осуществила запуск ракеты-носителя PSLV C43 с 31 спутником из 9 стран мира. По сообщению индийского новостного издания «Джагран», основной целью запуска стала доставка на гелиосинхронную орбиту первого индийского спутника гиперспектральной съемки HysIS.

Многофункциональный спутник HysIS будет использоваться для выполнения широкого спектра задач по ведению разведки в военных целях, изучению рек и других водоемов, контролю за загрязнением окружающей среды. По словам главы ИСРО Кайласавадиву Сивана, спутник найдет применение в сельском хозяйстве, почвоведении, геологии, а также организации и осуществлении антитеррористических операций.

Примечательно, что темпы запуска ракет Индийской организацией космических исследований постоянно увеличиваются. Так, за 2018 год ИСРО запустила в общей сложности шесть ракет, а на 2019 год запланировано не менее 12 запусков.