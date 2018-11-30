Кемеровские студенты побывали в роли делегатов ОБСЕ

Кемерово, , 09:54 — REGNUM Деловая игра, в ходе которой студенты выступили в роли представителей стран-участниц Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) прошла в Кемеровском государственном университете, сообщает 30 ноября пресс-служба вуза.

Ключевым вопросом в повестке дня исполняющих роли студентов стало обеспечение информационной безопасности в условиях новых угроз. За работой модели в качестве эксперта наблюдал депутат Госдумы РФ Павел Федяев («Единая Россия»), который в настоящее время является представителем РФ в ОБСЕ. По его словам, работа студентов была во многом схожа с настоящими заседаниями действующих комитетов ОБСЕ, а участники отлично сыграли роль делегатов.

Отмечается, что идея об организации модели Парламентской ассамблеи ОБСЕ была предложена в 2017 году студентом 2-го курса Института истории и международных отношений Александром Барбышевым во время визита в вуз депутата Госдумы, а уже в 2018 году инициатива была реализована.

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