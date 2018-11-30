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Больницы Газы переполнены ранеными в столкновениях с Израилем

Общество

Больницы в Секторе Газа переполнены раненными палестинцами в результате столкновений с израильской армией

Газа, Палестина, 30 ноября 2018, 10:58 — REGNUM  29 ноября Международная группа по оказанию медицинской помощи заявила о рекордном количестве палестинцев, находящихся в больница Сектора Газа. Как сообщает международная телекомпания «Аль-Арабия» со штаб-квартирой в Дохе, многие из них были ранены во время перестрелок с израильской армией на границе во время «Великого марша возвращения».

Такое количество раненых может привести к коллапсу и так хрупкой системы здравоохранения в Секторе Газа. Организация «Врачи без границ» говорят о более 1000 больных, которым не может быть оказана надлежащая медицинская помощь из-за экономической блокады и гуманитарного кризиса, существующих на территории Сектора Газа. У многих раненых наблюдаются различные инфекции и болезни, которые не поддаются лечению и могут привести к ампутации каких-либо части тела.

«Врачи без границ» призвали Израиль оказать медицинскую помощь раненым.

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Зарубежная хроника
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