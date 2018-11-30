В школу с комфортом будут ездить ученики Карачаево-Черкесии

Черкесск, , 09:53 — REGNUM Федеральный центр выделил Карачаево-Черкесии 43 единицы школьного автотранспорта. Новые автобусы поступят в республику до конца 2018 года. Они заменят старые автомашины, срок эксплуатации которых превысил 10 лет, сообщили ИА REGNUM 30 ноября в пресс-службе главы и правительства региона.

Ездить в школу на новых автобусах будут учащиеся сельских школ, между которыми распределят новый автотранспорт. Всего в Карачаево-Черкесии ежедневно возят в школу около 3000 учащихся 75 образовательных организаций.

Напомним, за последние годы автопарк школьных автобусов в Карачаево-Черкесии пополнялся дважды. В 2016 году из поступило 22 автобуса, в 2017 году — 25.

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Напомним, правительство РФ в 2018 году выделило регионам Северо-Кавказского федерального округа 201 школьный автобус. Больше всех досталось Дагестану — 70. Чечня получит 47 автобусов, Ставропольский край — 26, Карачаево-Черкесия — 22, Ингушетия и Северная Осетия — по 13, Кабардино-Балкария — 10.

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