Пятница, 30 Ноября 2018 года
11:37:09 МСК

В Саудовской Аравии арестовали женщин за призыв к уважению их прав

Общество

В Саудовской Аравии арестовали женщин-правозащитниц, которые требовали соблюдения их основных прав со стороны правительства страны

В Саудовской Аравии арестовали женщин за призыв к уважению их прав
Steve Evans
В парандже

Эр-Рияд, 30 ноября 2018, 10:12 — REGNUM  29 ноября несколько саудовских правозащитниц, которые продолжали требовать соблюдения своих основных прав, в том числе и политических, были арестованы. Об этом международная телекомпания «Аль-Арабия» со штаб-квартирой в Дохе.

Правозащитницы протестуют против исключительно мужского характера управления в стране, требуя политических прав. Телекомпания в этой связи уточняет, что те женщины, которые организовывали кампанию за получение разрешения водить, сейчас отбывают наказание.

Правозащитницы часто обвиняются властями в том, что они представляют угрозу безопасности страны, а также являются иностранными агентами. Наказание за призыв к соблюдению основных прав женщин может составить до 20 лет лишения свободы.

Неправительственная организация Human Rights Watch считает, что практикой арестов государство стремится заставить правозащитниц молчать и не позволить другим женщинам участвовать в кампаниях.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить