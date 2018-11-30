В Саудовской Аравии арестовали женщин за призыв к уважению их прав

Эр-Рияд, , 10:12 — REGNUM 29 ноября несколько саудовских правозащитниц, которые продолжали требовать соблюдения своих основных прав, в том числе и политических, были арестованы. Об этом международная телекомпания «Аль-Арабия» со штаб-квартирой в Дохе.

Правозащитницы протестуют против исключительно мужского характера управления в стране, требуя политических прав. Телекомпания в этой связи уточняет, что те женщины, которые организовывали кампанию за получение разрешения водить, сейчас отбывают наказание.

Правозащитницы часто обвиняются властями в том, что они представляют угрозу безопасности страны, а также являются иностранными агентами. Наказание за призыв к соблюдению основных прав женщин может составить до 20 лет лишения свободы.

Неправительственная организация Human Rights Watch считает, что практикой арестов государство стремится заставить правозащитниц молчать и не позволить другим женщинам участвовать в кампаниях.