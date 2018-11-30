Пятница, 30 Ноября 2018 года
13:02:42 МСК

Агентство по правам ЕС: африканцы подвергаются дискриминации в странах ЕС

Общество

Агентство по основным правам Европейского Союза опубликовало отчет, который свидетельствует о том, что люди африканского происхождения по-прежнему ущемляются в правах в странах Европы

Додома, 30 ноября 2018, 12:54 — REGNUM  Агентство по основным правам Европейского Союза опубликовало отчет, в котором говорится о том, что африканцы, переехавшие в Европу, по-прежнему продолжают подвергаться дискриминации. По информации танзанийского новостного агентства RFI Kiswahili, подобная ситуация наблюдается в 12 европейских странах.

Согласно отчету, на территории Европейского Союза с 2015 по 2016 гг. были нарушены основные права около 6000 африканцев. В отчете указывается, что 30% опрошенных африканцев сообщили, что были дискриминированы по расовому признаку, 5% из них утверждают, что подвергались нападениям.

В Финляндии зарегестрировано наибольшее количество людей, подвергшихся дискриминации, наименьший показатель — у Великобритании.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить