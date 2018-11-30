Агентство по правам ЕС: африканцы подвергаются дискриминации в странах ЕС

Додома, , 12:54 — REGNUM Агентство по основным правам Европейского Союза опубликовало отчет, в котором говорится о том, что африканцы, переехавшие в Европу, по-прежнему продолжают подвергаться дискриминации. По информации танзанийского новостного агентства RFI Kiswahili, подобная ситуация наблюдается в 12 европейских странах.

Согласно отчету, на территории Европейского Союза с 2015 по 2016 гг. были нарушены основные права около 6000 африканцев. В отчете указывается, что 30% опрошенных африканцев сообщили, что были дискриминированы по расовому признаку, 5% из них утверждают, что подвергались нападениям.

В Финляндии зарегестрировано наибольшее количество людей, подвергшихся дискриминации, наименьший показатель — у Великобритании.