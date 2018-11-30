Приморцы практически выбрали новое имя аэропорту Владивостока — Арсеньев

Владивосток, , 09:42 — REGNUM Вероятнее всего аэропорт Владивостока получит имя в честь путешественника, исследователя Дальнего Востока Владимира Арсеньева, сообщает корреспондент ИА REGNUM на основании данных голосования.

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Как сообщили в департаменте внутренней политики Приморского края, на 30 ноября проголосовали более 20 тысяч пользователей.

«38% голосов — за имя путешественника и исследователя Владимира Арсеньева, 32% — за генерал-губернатора Восточной Сибири Николая Муравьева-Амурского,15% голосов отдано в пользу имени капитана дальнего плавания Анны Щетининой, 12% — за путешественника Геннадия Невельского», — рассказали специалисты департамента.

Народное голосование продлится до 30 ноября включительно. Победителя объявят 5 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, Общественной палатой Приморья сформирован список выдающихся людей региона: Николай Николаевич Муравьев-Амурский, Владимир Клавдиевич Арсеньев, Николай Павлович Игнатьев, Михаил Иванович Янковский, Николай Герасимович Кузнецов, Степан Осипович Макаров, Александр Александрович Фадеев, Анна Ивановна Щетинина, Геннадий Иванович Невельской. Также в список попал современник — российский рок-музыкант, основатель группы «Мумий Тролль» Илья Игоревич Лагутенко.