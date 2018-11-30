Ethiopian Airlines начнут совершать полеты по всей Африке

Аддис-Абеба, , 21:39 — REGNUM Ethiopian Airlines начали реализацию плана по созданию крупной сети воздушных маршрутов по всей Африке. Это позволит расширить свое влияние на континенте, а также осуществлять перевозки клиентов по популярным направлениям в быстрорастущие в экономическом плане азиатские страны. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс EBC.

Генеральный директор Ethiopian Airlines Тэуольде Гебремариам сообщил, что в настоящий момент руководство компании ведет переговоры с Демократической Республикой Конго, Республикой Конго и Джибути о запуске воздушных маршрутов и предоставлении обслуживания в аэропортах этих стран. Он также добавил, что в мае 2018 года авиакомпания договорилась о создании местных авиаперевозчиков в Экваториальной Гвинее и Гвинее через совместные с Ethiopian Airlines предприятия.

Эфиопская авиакомпания активизировала свои усилия, поскольку ее ближневосточные соперники, которые в последнее время сильно расширили свое присутствие в Африке, испытывают перегрузку своих авиамаршрутов, в то время как африканские авиаперевозчики, такие как South African Airways и Kenya Airways, наоборот, почти не пользуются спросом, так как не могут составить им конкуренцию вследствие нехватки финансирования. Кроме того, эфиопские авиалинии регулярно совершают полеты в Китай, Индию и Сингапур, так как эти страны активно сотрудничают с Эфиопией в экономической сфере и осуществляют инвестиционные проекты.

Расширение участия Ethiopian Airlines на рынке авиаперевозок также важно для правительства премьер-министра Абия Ахмеда, который заявил, что правительство Эфиопии планирует приватизировать миноритарный пакет акций авиакомпании.

Ранее в 2013 году Ethiopian Airlines смогли запустить совместную авиакомпанию АСКА в западноафриканской стране Того, а затем приобрели 49-процентный пакет акций государственного авиаперевозчика Малави. В настоящий момент руководство компании объявило о планах по запуску совместного авиаперевозчика в Мозамбике и Замбии, а также совсем недавно Ethiopian Airlines возобновили полеты в Сомали после 41-летнего перерыва.