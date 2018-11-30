Индийские строители в Эфиопии взяты в заложники

Аддис-Абеба, , 12:47 — REGNUM Семь индийских граждан, которые являются сотрудниками IL & FS Transport Networks, компании, участвующей в проекте строительства дороги протяженностью 257 км, которая соединит города Некемте и Буре, были взяты в качестве заложников местными строителями из-за невыплат компанией IL & FS долгов кредиторам и заработной платы местному персоналу. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс The Ethiopia Observer.

IL & FS выиграла вместе с испанской компанией Elsamex SA тендер на совместное строительство дорог в Эфиопии, осуществление ремонтных работ и техническое обслуживание участка дороги Агамса-Буре (84,6 км) два года назад. Несмотря на то, что строительство осуществляется очень медленно, так как построено всего 13 км дороги за девять месяцев, работы продолжились и в этом году. Тем не менее, компания не смогла выплатить местному персоналу двухмесячную зарплату, поскольку средства не были направлены из штаб-квартиры в Индии.

Г-н Рагуванши, один из схваченных индийских граждан, объяснил в письме посольству Индии, что он и другие его соотечественники обсуждали с местным персоналом и властями эфиопского управления дорог пути решения проблемы, но безрезультатно. На последней встрече с представителями эфиопского управления дорог, которая состоялась 28 ноября, им было настоятельно рекомендовано выплатить зарплату, прежде чем обсуждать другие вопросы. После отрицательного ответа местные рабочие решили насильно взять в заложники семерых граждан Индии. Г-н Рагуванши, в свою очередь, добавил, что заложники чувствуют себя в опасности, так как все они боятся, что власти Эфиопии отправят их в тюрьму, либо местные рабочие устроят над ними самосуд.

Посольство Индии в Аддис-Абебе назвало себя отчасти виновным в этой ситуации, поскольку они заранее не уведомили об этом руководство компании в Индии. Посольство уже написало письмо руководству компании и пока ожидает ответа.