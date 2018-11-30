Более 100 эфиопских граждан были эвакуированы из Йемена из зоны конфликта

Аддис-Абеба, , 16:55 — REGNUM По сообщению пресс-службы Международной организации по миграции (МОМ), специалистам МОМ удалось вывезти из Йемена 102 граждан Эфиопии через международный аэропорт Сана. Организация наняла самолет, который эвакуировал эфиопских граждан из аэропорта Саны и доставил их в аэропорт Аддис-Абебы. Об этом сообщило эфиопское информационное агентство FanaBC.

По словам Саба аль-Муалами, сотрудника пресс-службы МОМ в Йемене, это первая с 2015 года эвакуация эфиопских мигрантов из Йемена, совершенная воздушным путем. Он добавил, что организация намерена тем же маршрутом вывезти из Йемена еще 402 эфиопских беженцев.

Международная организация по миграции за несколько лет эвакуировала более тысячи эфиопских и сомалийских беженцев из Йемена с тех пор, как в 2015 году в стране началась война. До этого эвакуации осуществлялись через морские порты Ходейда и Аден.