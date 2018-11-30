Премьер Эфиопии стал номинантом на награду «Человек года Африки 2018»

Аддис-Абеба, , 11:15 — REGNUM Журнал The African Leadership Magazine (ALM) объявил, что в номинации на получение награды «Человек года Африки 2018» одним из трех кандидатов стал премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед. Список номинантов был составлен на основании вклада того или иного выдающегося деятеля Африки, который он внес в развитие своей страны и континента, а также на основании того, каким был общественный резонанс на то или иное его действие и высказывание. Для анализа были использованы новости различных информагентств по всей Африке. Об этом сообщило эфиопское новостное агентство EBC.

По словам представителя издания, все номинанты в течение года занимались решением актуальных проблем в своей стране и на континенте, которые их предшественники и окружение оставили на них.

Гражданка Нигерии Амина Мохаммед, заместитель Генерального секретаря Организации Объединенных Наций, также входит в число номинантов в женском сегменте конкурса.

В опубликованном заявлении указывается, что издание также подобрало номинантов на награду в области образования, науки, политического лидерства и благотворительности. Всего было рассмотрено более 250 статей, на основании которых издание и составило свой шорт-лист номинантов. Голосование завершится 10 декабря 2018 года в полночь по центральноафриканскому времени.