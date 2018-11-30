Ко Дню снятия блокады в Смольном откроют для посетителей бункер Жданова

Санкт-Петербург, , 09:12 — REGNUM К 75-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, которое будет отмечаться в январе 2019 года, в Смольном откроют для организованных посетителей экспозицию «Бункер А. А. Жданова».

Она будет развернута в сохранившихся, но не используемых сегодня подземных помещениях бывшего бомбоубежища, расположенного между главным зданием Смольного и Невой.

«Экспозиция будет представлена в виде двух частей — документальной и мемориальной, которые призваны создать атмосферу повседневной, рабочей обстановки командного пункта обороны Ленинграда», — отметили в пресс-службе городской администрации.

Вице-губернатор — руководитель администрации губернатора Александр Говорунов добавил, что к юбилею снятия блокады готовится еще одна экспозиция — «Объект «Павильон». Подземные этажи Смольного в годы Великой Отечественной войны».

Посетители смогут увидеть, как осуществлялось управление Ленинградом в дни блокады, узнать об устройстве бомбоубежища и системе маскировки Смольного.

В экспозиции будут представлены подлинные предметы, макеты, личные вещи и обмундирование руководивших обороной Ленинграда Андрея Жданова, Георгия Жукова, Леонида Говорова.

Смольный — режимный объект, поэтому экспозиции можно будет посетить только по предварительной записи в организованном порядке.