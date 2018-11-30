Холера наступает: Роспотребнадзор назвал самые неблагоприятные страны

Москва, , 09:02 — REGNUM В Роспотребнадзоре предупредили российских туристов о неблагоприятной ситуации по холере в десятках стран мира. Так, в настоящее время отмечается осложнение эпидемиологической ситуации в странах Южной Америки, в том числе в Чили. Здесь было зарегистрировано 43 случая заболевания, 29 из которых зарегистрированы в столице городе Сантьяго.

Читайте также: Роспотребнадзор предупредил о вспышке холеры в Нигерии

Хуже всего обстоят дела в странах Африканского континента. Здесь — самое большое число заболевших — свыше 70,2 тыс. человек. В Нигерии это заболевание подхватили свыше 24 тыс. человек, в Демократической Республике Конго — 21,1 тыс. человек. В Сомали холерой заболели 5,5 тыс. человек, в Танзании — 4,2 тыс. тысячи, в Кении — 1,4 тыс. человек.

Также по теме: За месяц от холеры умерли 500 жителей Конго

Добавим, что, по данным Всемирной организации здравоохранения, с начала 2018 года в 37 странах мира число заболевших холерой превысило 73,3 тыс. человек. Их них 1788 человек умерли. Также было выявлено более 270 тыс. случаев подозрения на холеру.

Как сообщало ИА REGNUM, в Зимбабве в результате вспышки холеры умерли 32 человека. По данным службы здравоохранения, всего было выявлено порядка 7,5 тыс. случаев заражения болезнью.