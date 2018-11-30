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Пакистан представил на выставки вооружений IDEAS многоцелевой беспилотник

Общество

Беспилотник был разработан пакистанскими конструкторами и способен выполнять различные боевые задачи

Исламабад, 30 ноября 2018, 10:17 — REGNUM  В ходе мероприятий второго дня международной выставки вооружений IDEAS 2018 в Карачи (пакистанская провинция Синд) пакистанские военные продемонстрировали новинку ОПК — беспилотник Шахпар (Shahpar).

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, беспилотный летательный аппарат был разработан в пакистанской компании Industrial and Defence Solution. Беспилотник может выполнять широкий спектр задач в любое время суток на высоте до 5,1 километра в течение семи часов. Мощная всепогодная камера действует в радиусе 250 километров, а высокая грузоподъемность делает возможным использование беспилотника в качестве ударного.

Новинку посетителям выставки и экспертам из 14 стран представил заместитель начальника штаба ВМФ Пакистана вице-адмирал Калим Шаукат.

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Зарубежная хроника
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