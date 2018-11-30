Статус «московский врач» получили более 400 медработников

Москва, , 08:46 — REGNUM В Москве число медицинских работников, которым присвоен статус «московский врач», выросло на 69 человек. Впервые «московскими врачами» стали врачи скорой помощи и детские хирурги, сообщается на портале мэра Москвы.

Кроме того, обладателям звания «московский врач» стали анестезиологи-реаниматологи, акушеры-гинекологи, кардиологи, отоларингологи, педиатры и урологи. В октябре врачи прошли проверочные тесты по оценке их теоретических и практических знаний.

Всего в настоящее время статус «московский врач» имеют более 400 медицинских работников. Он присваивается представителям 24 специальностей. «Московским врачам» выплачивают надбавку к зарплате в размере 15 тыс. рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, проект «московский врач» не ограничен во времени. Любой врач может подать заявку на участие в проекте на сайте столичного Департамента здравоохранения. Медики получают особый нагрудный знак. Статус «московский врач» был утвержден в апреле 2017 года.

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