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Болгария выдала Китаю подозреваемого в должностных преступлениях чиновника

Общество

Яо Цзиньли убежал за рубеж в декабре 2005 года, став первым бывшим гражданским служащим в Китае, экстрадированным из страны-члена Евросоюза

Пекин, 30 ноября 2018, 08:40 — REGNUM  Обвиняемый в должностных преступлениях бывший заместитель главы уезда Синьчан провинции Чжэцзян на востоке Китая был экстрадирован в Китай из Болгарии, сообщает 30 ноября агентство Синьхуа.

Яо Цзиньли убежал за рубеж в декабре 2005 года, став первым бывшим гражданским служащим в Китае, экстрадированным из страны-члена Евросоюза, отмечает издание. Это первый случай успешной экстрадиции с момента образовании Китайской национальной надзорной комиссии, которая была создана в марте 2018 года.

Напомним, что в ноябре 2017 года в Китай из Канады был возвращен бывший директор агентства по торговле и недвижимостью Hebei Port Group по имени Хэ Цзянь.

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