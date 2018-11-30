На курортном острове Хайнань в Китае проживает 1565 столетних старожилов

Санья, Китай, , 08:30 — REGNUM В общей сложности 1565 жителей старше ста лет проживают в провинции Хайнань на самом юге Китая по данным на конец 2017 года, включая самую старую женщину, которой сейчас 117 лет, сообщает 30 ноября агентство Синьхуа.

Доля столетних старожилов составила 17,13 человек на 100 тыс. населения Хайнаня, что значительно выше, чем в среднем по Китаю. Согласно китайскому стандарту, район является «вотчиной долгожителей», если количество людей старше ста лет составляет 7 человек на 100 тыс. населения.

Женщина, которой исполнилось 117 лет проживает в городе Цзиньшань близ города Вэньчан. Среди «вековых жителей» Хайнаня также есть 11 супружеских пар.

К 8 марта 2018 года около 1,35 млн жителей возрастом старше 60 лет проживали на Хайнани, где населения в целом составляет 9 млн человек. Жителей старше 80 лет насчитывается 287,7 тыс. человек, что составляет 3,15% общего населения острова.

По мнению экспертов, такое количество долгожителей на южном китайском тропическом острове связано с высоким качеством воздуха и воды. Островная провинция была названа «островом долгожителей» Международной экспертной комиссии по вопросам старения и долгожительства в 2014 году.

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