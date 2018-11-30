Слабовидящий гражданин США намерен судиться с Playboy

Вашингтон, , 08:28 — REGNUM Playboy нарушает законодательство Соединённых Штатов о людях с ограниченными возможностями здоровья. Такое обвинение в иске, подданном в суд, против сайтов Playboy.com и Playboyshop.com выдвинул гражданин США Дональд Никсон. Об этом сообщает портал TMZ.

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Истец, который является слабовидящим, жалуется на то, что ему сложно что-либо рассмотреть на сайтах мужского журнала. Он отмечает, что слепые и люди с плохим зрением «не могут в полном объёме и равной степени воспользоваться предоставляемыми возможностями, продуктами и услугами». По словам мужчины, это нарушает законодательство США об инвалидах.

Никсон намерен через суд заставить Playboy сделать сайты доступными для слабовидящих пользователей. Кроме того, он намерен потребовать с издания компенсацию, размер которой не уточняется.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале 2018 года руководство компании Playboy Enterprises, которая издает Playboy, заявило об убыточности печатной версии известного мужского журнала, тираж которого в последние годы сократился в несколько раз. Сообщалось о возможном отказе от выпуска печатной версии журнала.