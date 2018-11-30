Пятница, 30 Ноября 2018 года
10:03:44 МСК

Слабовидящий гражданин США намерен судиться с Playboy

Общество

Мужчина обвинил издание в нарушении законодательства об инвалидах

Вашингтон, 30 ноября 2018, 08:28 — REGNUM  Playboy нарушает законодательство Соединённых Штатов о людях с ограниченными возможностями здоровья. Такое обвинение в иске, подданном в суд, против сайтов Playboy.com и Playboyshop.com выдвинул гражданин США Дональд Никсон. Об этом сообщает портал TMZ.

Читайте также: Печатная версия журнала Playboy может кануть в Лету

Истец, который является слабовидящим, жалуется на то, что ему сложно что-либо рассмотреть на сайтах мужского журнала. Он отмечает, что слепые и люди с плохим зрением «не могут в полном объёме и равной степени воспользоваться предоставляемыми возможностями, продуктами и услугами». По словам мужчины, это нарушает законодательство США об инвалидах.

Никсон намерен через суд заставить Playboy сделать сайты доступными для слабовидящих пользователей. Кроме того, он намерен потребовать с издания компенсацию, размер которой не уточняется.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале 2018 года руководство компании Playboy Enterprises, которая издает Playboy, заявило об убыточности печатной версии известного мужского журнала, тираж которого в последние годы сократился в несколько раз. Сообщалось о возможном отказе от выпуска печатной версии журнала.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Проблемы инвалидов
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить