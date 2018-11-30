Почти 100 новых школьных автобусов купит Дагестан в 2019 году

Махачкала, , 08:32 — REGNUM Республика Дагестан в 2019 году купит 95 новых школьных автобусов. Для этого из бюджета региона будет выделено 186 млн рублей. Об этом 29 ноября на очередной сессии дагестанского парламента рассказал министр финансов республики Юнус Саадуев, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Народного собрания Дагестана.

Напомним, в сентябре 2018 года появилась информация, что Дагестану за счет федерального бюджета выделят 70 новых школьных автобусов. Однако позже Минпросвещения России, проанализировав потребность республики, приняло решение о выделении дополнительных средств на закупку еще 70 автобусов.

Новые единицы техники позволят заменить те, что эксплуатируются уже более 10 лет. Таким образом, школьный автопарк республики обновится на 57%. С учетом выделяемого транспорта, потребность в обновлении школьного автопарка Дагестана составит ещё 106 автобусов.

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Отмечалось, что новые машины в первую очередь получат общеобразовательные организации, наиболее удалённые от населенных пунктов, где проживают учащиеся.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году Дагестан также выделит из регионального бюджета 258 млн рублей на покупку 70 новых автомобилей скорой помощи.

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