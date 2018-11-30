Погода в Москве в первые дни зимы – прогноз синоптиков

Москва, , 08:24 — REGNUM В Москве в последние дни осени установилась по-настоящему зимняя погода. Выпал снег, морозы достигают — 10, — 14 градусов. Такая же погода сохранится и в первые выходные зимы, передают «Метеоновости».

Сегодня, 30 ноября, в Москве днем ожидается ясная погода без осадков — 5, — 7 градусов, в Подмосковье — 5. — 10 градусов. В субботу, 1 декабря, ночью столбики термометра достигнут — 13, — 15 градусов, днем мороз слабеет до — 5, — 7, осадков не ожидается.

В воскресенье, 2 декабря, чуть потеплеет и пойдет снег. Температура в столице ночью — 8, — 11 градусов, днем — 3, — 7 градусов. Синоптики отмечают, что средняя суточная температура в начале декабря будет ниже климатической нормы на 4−5 градусов.

Атмосферное давление в Москве 1−2 декабря будет очень высоким 766−768 мл рт. ст. В начале рабочей недели (5−6 декабря) потеплеет, днем в столице ожидает плюсовая температура +1, +3 градуса. Атмосферное давление понизится до 748−750 мл рт. ст.

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Как сообщало ИА REGNUM, синоптики прогнозировали, что с воскресенья, 2 декабря, в Москве начнется потепление, пик которого придется на 6 декабря.

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