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В Минобороны РФ рассказали о создании нового музея ВКС

Общество

Музей намерены открыть в 2020 году

Москва, 30 ноября 2018, 07:54 — REGNUM  Министерство обороны РФ построит в парке «Патриот» Центральный музей Воздушно-космических сил (ВКС), сообщает 30 ноября пресс-служба ведомства.

Отмечается, что площадь музея превысит 25 тыс. квадратных метров, это больше площади Музея авиации и космонавтики в городе Ле-Бурже (Франция), который в настоящее время является самым крупным в мире комплексом военной авиатехники.

В экспозицию нового музея войдут десятки самолетов и вертолетов, ранее стоявшие на вооружении российской армии, включая советский и императорский периоды. Также будут представлены прототипы новейшей техники.

Главный терминал будет сделан в форме самолета, на крыше оборудуют панорамную смотровую площадку. Музей намерены открыть в 2020 году.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на выставке «Современная русская церковная архитектура», проходившей в итальянской Венеции, был представлен макет будущего собора Воскресения Христова — Главного храма Вооруженных Сил РФ, который будет возведен на территории военно-патриотического парка «Патриот».

Читайте подробнее: На венецианской выставке показали макет Главного храма ВС РФ

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Развитие музеев
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