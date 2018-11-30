В Москве откроется детская школа экскурсоводов-экологов

Москва, , 07:49 — REGNUM В Москве Мосприрода открывает первую детскую школу экскурсоводов-экологов. Школа заработает в лесопарке «Кусково». Детей научат навыкам практической экскурсионной работы и ораторскому искусству, сообщается на портале мэра Москвы.

Занятия рассчитаны на детей в возрасте от 12 лет. В курс обучения войдут интерактивные тематические лекции, мастер-классы, практические занятия о разнообразии и природных особенностях растительного и животного мира.

Обучение бесплатное для всех желающих. Уроки в экошколе будут проходить с декабря по май по четвергам. Первое занятие детских экскурсоводов-экологов состоится 5 декабря. По окончании обучения юных экскурсоводов ждет экзамен и вручение диплома.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что российская столица с точки зрения экологии не самый плохой город.

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