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Информационные центры Евросоюза в российских вузах будут преобразованы

Общество

В старом качестве они полностью исчерпали первоначальные задачи

Информационные центры Евросоюза в российских вузах будут преобразованы
ЕС

Екатеринбург, 30 ноября 2018, 07:46 — REGNUM  Изменения в работе информационных центров Евросоюза в российских вузах обсудили на встрече делегаций в Москве. В ближайшее время они будут преобразованы в центры изучения ЕС, сообщила пресс-служба Уральского государственного университета.

«Информационные центры ЕС полностью исчерпали задачи, которые стояли перед ними первоначально — информировать всех заинтересованных лиц о деятельности ЕС — поскольку все необходимые материалы доступны в интернете», — сообщил директор информационного центра Европейского Союза в УрФУ Александр Нестеров.

Он добавил, что перед организаторами работы стоит задача превратить их в центры координации исследовательской и грантовой деятельности, посвященной Европейскому Союзу.

Отмечается, что встречу в Москве поддержали представители Института Европы РАН, Московского и Санкт-Петербургского госуниверситетов, МГИМО, Уральского, Южного, Балтийского, Казанского федеральных университетов и других вузов.

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