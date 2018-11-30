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В США неизвестные нарисовали свастику на стенах офиса профессора

Общество

А также антисемитские высказывания

Вашингтон, 30 ноября 2018, 07:35 — REGNUM  Офис одного из еврейских профессоров в Нью-Йорке подвергся нападению вандалов, изрисовавших его свастикой, а также оставивших антисемитские надписи, сообщает 30 ноября Al Jazeera.

В настоящее время проводится расследование, которое должно пролить свет на данный инцидент. Правозащитники встревожены ростом экстремизма в Соединенных Штатах.

Напомним, как отмечают эксперты, в США резко усилилась поляризация общества, вызванная политическими процессами последних лет, в частности избранием на пост президента США Дональда Трампа, которого противники обвиняют в расизме, при этом не приводя достаточных аргументов.

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Культура и общество США
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