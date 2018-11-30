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Рост числа выпускников колледжей в Китае ставит проблему их трудоустройства

Общество

Линь призвал приложить как можно больше усилий образовательной сфере в карьерном планировании и специальном обучении студентов, которые сталкиваются с трудностями при трудоустройстве

Пекин, 30 ноября 2018, 07:24 — REGNUM  В Министерстве образования Китая сообщили, что в общей сложности 8,34 млн студентов колледжей станут выпускниками в 2019 году, в связи с чем им будет непросто найти работу или создать свой бизнес, сообщает 29 ноября агентство Синьхуа.

«Тем не менее, у нас есть условия возможности справиться с вызовами и трудностями, поскольку экономика страны стабильно развивается, а бизнес-климат продолжает улучшаться», — заявил замминистра образования Китая Линь Хуэйцин во время виде-конференции по трудоустройству выпускников колледжей.

Линь призвал приложить как можно больше усилий образовательной сфере в карьерном планировании и специальном обучении студентов, которые сталкиваются с трудностями при трудоустройстве.

Дискриминация в вопросе трудоустройства должна быть искоренена, заявил Линь, добавив, что власти должны приложить максимум усилий для борьбы с коррупцией и кумовством в вопросе трудоустройства.

Напомним, что густонаселенный Китай постоянно сталкивается с проблемой необходимости создания все новых и новых рабочих мест. К этому подталкивает не только большая численность населения, но и процесс модернизации, который приводит к превращению все большего числа крестьян в горожан.

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