Об уволенном министре Оренбуржье: «Работать с Лабузовым было не просто»

Оренбург, , 07:17 — REGNUM После добровольной отставки министра образования Оренбуржья Вячеслава Лабузова в соцсетях развернулась активная дискуссия по поводу увольнения. Обыски, роскошные дома, ситуация в школах — всё это стало причиной критики чиновника. В ответ появилось коллективное письмо министерства в защиту своего теперь уже бывшего руководителя.

В ведомстве признались, что «работать с Лабузовым было не просто», поскольку он требовал порою невозможного. Но он — «Министр с большой буквы», и коллектив гордится, что работал в его команде.

«Гордимся потому, что поверили в свои силы и добились многого из того, к чему он нас вел. Сейчас, когда критики ушедшего министра обсуждают обстоятельства, которые, зачастую, были и не в его власти, реальные достижения Лабузова воспринимаются многими как нечто само собою разумеющееся. Как то, что всегда было и автоматически должно существовать. Однако, давайте, смотреть на вещи трезво и называть их своими именами», — отметили в минобре.

В качестве заслуг Вячеслава Лабузова названы усиленные курсы повышения квалификации учителей с участием ведущих ученых страны, авторов учебников и разработчиков контрольно-измерительных материалов, что положительным образом сказывается многие годы на результатах ЕГЭ, а также инициированная Лабузовым масштабная кампания по тестированию и повышению квалификации учителей английского с привлечением преподавателей из-за рубежа. Регион заранее готовится к ЕГЭ по иностранному языку, который станет обязательным. Не исключено, что оренбургский опыт возьмут на заметку на общероссийском уровне.

Благодаря личному участию губернатора и стараниям министра, крупнейший район оренбургской новостройки — СВЖР — за пару лет обеспечен тремя новыми современными школами, во многом, на деньги из федерального бюджета. За годы работы Лабузова министром в области построены 13 школ, капитально отремонтированы — 499.

«Некомпетентные или ангажированные критики, конечно, скажут, что нужно было больше. Зато эксперты подтвердят, что в сложившейся экономической обстановке и в сравнении с другими регионами это — много. На протяжении всех лет работы Лабузова министром предметом его постоянной заботы всегда был престиж профессии учителя и уважение к его труду. То есть, ровно то, о чем сейчас активно заговорили на федеральном уровне», — отметили в министерстве образования.

В ведомстве также подчеркнули, что Вячеслав Лабузов всегда был открыт для диалога со всеми журналистами, даже теми, кто его критиковал.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Вячеслав Лабузов подал рапорт на увольнение с формулировкой «по собственному желанию». Губернатор завизировал заявление. С 27 ноября Вячеслав Лабузов уволен. Исполнение обязанностей министра образования области возложено на исполняющего обязанности первого заместителя министра Галину Сафонову с 28 ноября 2018 года.

По неофициальным данным, на пост министра рассматриваются кандидатуры Галины Сафоновой, начальника управления образования Оренбурга Нины Гордеевой и ректора Оренбургского педуниверситета Светланы Алёшиной.

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