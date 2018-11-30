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Китайская власть оказала юридическую помощь уже более 6,34 млн нуждающихся

Общество

За прошедшие пять лет институты юридической помощи всех уровней помогли 2,47 млн рабочим мигрантам, 328 тыс. инвалидов, 585 тыс. пожилым людям и 742 тыс. несовершеннолетним

Пекин, 30 ноября 2018, 06:56 — REGNUM  Институты юридической поддержки граждан по всему Китаю разобрали более 6,34 млн обращений за прошедшие пять лет, оказав помощь 6,96 млн человек, сообщили в Министерстве юстиции Поднебесной, передает 29 ноября агентство Синьхуа.

За прошедшие пять лет институты юридической помощи всех уровней помогли 2,47 млн рабочим мигрантам, 328 тыс. инвалидов, 585 тыс. пожилым людям и 742 тыс. несовершеннолетним, сообщили в министерстве.

«Рабочие мигранты и инвалиды находятся в фокусе нашей юридической помощи», — заявил вице-министр юстиции Лю Чжэнъюй, отметив, что министерство предпринимает все возможные усилия для улучшения и совершенствования механизмов юридической поддержки граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, Китай намерен провести кампанию по популяризации среди населения Конституции страны в рамках недели Конституции, которая пройдет с 2 по 8 декабря, с целью улучшения юридической грамотности граждан.

Читайте ранее в этом сюжете: Китай проведет кампанию популяризации Конституции страны среди населения

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Политика Китая
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