Китайская власть оказала юридическую помощь уже более 6,34 млн нуждающихся

Пекин, , 06:56 — REGNUM Институты юридической поддержки граждан по всему Китаю разобрали более 6,34 млн обращений за прошедшие пять лет, оказав помощь 6,96 млн человек, сообщили в Министерстве юстиции Поднебесной, передает 29 ноября агентство Синьхуа.

За прошедшие пять лет институты юридической помощи всех уровней помогли 2,47 млн рабочим мигрантам, 328 тыс. инвалидов, 585 тыс. пожилым людям и 742 тыс. несовершеннолетним, сообщили в министерстве.

«Рабочие мигранты и инвалиды находятся в фокусе нашей юридической помощи», — заявил вице-министр юстиции Лю Чжэнъюй, отметив, что министерство предпринимает все возможные усилия для улучшения и совершенствования механизмов юридической поддержки граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, Китай намерен провести кампанию по популяризации среди населения Конституции страны в рамках недели Конституции, которая пройдет с 2 по 8 декабря, с целью улучшения юридической грамотности граждан.

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