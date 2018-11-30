Овца на МКАД едва не устроила затор

Москва, , 06:56 — REGNUM

Оказавшаяся на Московской кольцевой автодороге овца едва не устроила затор. Видеозапись, сделанная на регистратор одним из автовладельцев, опубликована на хостинге YouTube.

На кадрах животное бегает в потоке машин, оглядывается, пытаясь найти выход. Машины сигналят и уступают дорогу. В закадровых комментариях предположили, что овца выпала из автомобиля, и предлагают вызвать полицию. Также там называется место, где случился инцидент — 58-й километр кольцевой автодороги — запад Москвы, возле Рублёво-Успенского шоссе.