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Овца на МКАД едва не устроила затор

Общество

На кадрах животное бегает в потоке машин

Москва, 30 ноября 2018, 06:56 — REGNUM  

Оказавшаяся на Московской кольцевой автодороге овца едва не устроила затор. Видеозапись, сделанная на регистратор одним из автовладельцев, опубликована на хостинге YouTube.

На кадрах животное бегает в потоке машин, оглядывается, пытаясь найти выход. Машины сигналят и уступают дорогу. В закадровых комментариях предположили, что овца выпала из автомобиля, и предлагают вызвать полицию. Также там называется место, где случился инцидент — 58-й километр кольцевой автодороги — запад Москвы, возле Рублёво-Успенского шоссе.

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Дорожно-транспортные происшествия
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