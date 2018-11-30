Пятница, 30 Ноября 2018 года
06:57:22 МСК

Более тысячи чиновников-экологов в Китае понесли наказание за равнодушие

Общество

Инспекционные комиссии центрального правительства получили 36 031 общественных жалоб по 26 857 эпизодам ненадлежащего исполнения чиновниками обязательств в борьбе за экологию

Пекин, 30 ноября 2018, 06:09 — REGNUM  Министерство экологии и окружающей среды Китая сообщило, что порядка 1122 человек в десяти провинциях привлечены к ответственности во время второго раунда масштабной общегосударственной экологической проверки, сообщает 29 ноября агентство Синьхуа.

К вечеру по местному времени 26 ноября инспекционные комиссии центрального правительства получили 36 031 общественных жалоб по 26 857 эпизодам в провинция х Шаньси, Ляонин, Цзилинь, Аньхой, Шаньду, Хубэй, Хунань, Сычуань, Гуйжоу и Шэньси. К настоящему моменту рассмотрено уже 10 986 случаев, 66 человек было задержано.

Основными бедами в борьбе за экологию были названы чиновничий формализм и бюрократическое равнодушие, в связи с чем были преданы огласке 17 наиболее показательных случаев.

Напомним, что бурное развитие промышленности в Китае породило целый ряд экологических проблем в промышленных центрах страны. В связи с этим, для борьбы со смогом и прочими проявлениями экологического загрязнения, создаются специальные рабочие группы, за действиями которых затем следят надзорные органы.

Читайте ранее в этом сюжете: Провинцию Хэбэй на севере Китая накрыл очень плотный и едкий смог

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Экологические проблемы крупных городов
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить