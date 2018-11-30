Более тысячи чиновников-экологов в Китае понесли наказание за равнодушие

Пекин, , 06:09 — REGNUM Министерство экологии и окружающей среды Китая сообщило, что порядка 1122 человек в десяти провинциях привлечены к ответственности во время второго раунда масштабной общегосударственной экологической проверки, сообщает 29 ноября агентство Синьхуа.

К вечеру по местному времени 26 ноября инспекционные комиссии центрального правительства получили 36 031 общественных жалоб по 26 857 эпизодам в провинция х Шаньси, Ляонин, Цзилинь, Аньхой, Шаньду, Хубэй, Хунань, Сычуань, Гуйжоу и Шэньси. К настоящему моменту рассмотрено уже 10 986 случаев, 66 человек было задержано.

Основными бедами в борьбе за экологию были названы чиновничий формализм и бюрократическое равнодушие, в связи с чем были преданы огласке 17 наиболее показательных случаев.

Напомним, что бурное развитие промышленности в Китае породило целый ряд экологических проблем в промышленных центрах страны. В связи с этим, для борьбы со смогом и прочими проявлениями экологического загрязнения, создаются специальные рабочие группы, за действиями которых затем следят надзорные органы.

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