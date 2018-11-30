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В Подмосковье за взятку задержан замглавы таможенной службы

Общество

Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере

Москва, 30 ноября 2018, 05:48 — REGNUM  Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении заместителя главы Московской областной таможни по подозрениям в получении взятки, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, 28 ноября подозреваемому были переданы около 11 млн рублей за содействие в непроведении проверки в отношении одной из компаний. Подозреваемый в получении взятки был задержан, в его отношении возбуждено уголовное дело за получение взятки в особо крупном размере.

Расследование по этому делу продолжается, сотрудники следственного комитета продолжают сбор доказательной базы. В настоящее время также решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 ноября было возбуждено уголовное дело в отношении бывшего судьи свердловского Арбитражного суда. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере.

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