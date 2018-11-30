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Напавшего на капитана «Спартака» фаната накажут

Общество

Возбуждено дело о нарушении правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований

Москва, 30 ноября 2018, 04:05 — REGNUM  Административное дело возбуждено в отношении футбольного фаната, который во время матча «Спартак» — «Рапид» на стадионе «Открытие Арена» (Москва) напал на капитана «красно-белых» Дениса Глушакова, со ссылкой на МВД РФ передает телеканал «Звезда».

Возбуждено дело о нарушении правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований (часть 3 статьи 20.31 КоАП РФ).

По данным «Советского спорта», нарушителю грозит до 15 суток ареста с наложением на семь лет запрета на посещение официальных спортивных соревнований.

Напомним, матч Лиги Европы «Спартака» и венского «Рапида» завершился 29 ноября со счетом 2:1 в пользу гостей. Как ранее сообщало ИА REGNUM, во время игры на Глушакова напал фанат, которого выдворили с поля. После матча между болельщиками возникла драка.

Читайте ранее в этом сюжете: Болельщик во время матча Лиги Европы пытался напасть на капитана «Спартака»

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