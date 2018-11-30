В Лондоне на аукционе продали самую дорогую бутылку виски

Лондон, , 04:00 — REGNUM Бутылка шотландского виски Macallan 60-летней выдержки ушла с молотка в Лондоне за сумму более $1,5 млн, говорится в Twitter аукционного дома Christie's.

Напиток, выставленный на торги, был разлит в уникальную бутылку, расписанную художником Майклом Дилланом. Окончательная цена, за которую лот ушел покупателю, составила 1,2 млн фунтов стерлингов. Такая сумма установила мировой рекорд по стоимости одной бутылки виски.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 октября 2018 года на аукционе в шотландском Эдинбурге была продана бутылка 60-летнего виски за 848 тысяч фунтов стерлингов. Тогда отмечалось, что этот лот поставил рекорд по самой высокой стоимости виски.

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